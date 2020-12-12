وزير خارجية المغرب: أربع نقاط سيتم تنفيذها في اتفاق التطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية المغربية، ناصر بوريطة: إن المغرب تربطه علاقات مع إسرائيل منذ السبعينيات، مضيفاً "ما يحدث الآن تطور مهم، ونتجه نحو علاقات دبلوماسية كاملة مع إحياء القنوات القائمة.



وأكد بوريطة في مقابلة خاصة لـ (كان) الإسرائيلية، أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل، هو قرار سيادي، من منطلق طبيعة العلاقات بين المغرب واليهود بشكل عام، وبين المغرب وإسرائيل بشكل خاص.



وأضاف: "رأينا كيف احتفل الناس في إسرائيل بعد الإعلان؛ لأن هناك روابط إنسانية غير موجودة في مكان آخر"، على حد وصفه.



وأوضح، أن هناك أربع نقاط، سيتم تنفيذها في اتفاق التطبيع بشكل كامل وسريع، وهي عودة العلاقات الدبلوماسية على كافة المستويات، وطيران مباشر بين البلدين، بالإضافة إلى إعادة فتح مكاتب الاتصال، وتعاون في شتى المجالات.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق "تاريخي" لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، بوساطة أمريكية مقدمًا في المقابل اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة (البوليساريو).



وكان العاهل المغربي،، الملك محمد السادس، قد أعلن الخميس، استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب وقت، كما عبر عن رغبته في تطوير علاقات بالمجال الاقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل.