مصر: 23 وفاة و464 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، تسجيل 23 وفاة، و464 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، في بيان له، أن إجمالي الإصابات في مصر وصل إلى 120611، فيما بلغ عدد الوفيات 6877 وفاة، و104499 حالة تعافٍ.