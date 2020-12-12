الرئيس عباس يُهنئ نظيره الكيني بعيد الاستقلال

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، رئيس جمهورية كينيا، اوهورو كينياتا، لمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال.



وأعرب عباس في برقيته، عن اعتزازه بما يجمع البلدين والشعبين من روابط الصداقة والاحترام المتبادل، وعن تثمينه لمواقف الرئيس الكيني التضامنية، الداعمة لحقوق شعبنا ولقضيته العادلة، وصولاً لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.