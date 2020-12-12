انفجار داخل مطار بغداد الدولي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم السبت، بوقوع انفجار داخل مدرسة عسكرية في مطار بغداد الدولي.



ووفق وكالة (شفق ينوز) فقد قالت: إن جسماً غريباً، انفجر صباح اليوم، بين قاعدة "علاء" الجوية، وسياج مدرسة الرد السريع العسكرية، داخل مطار بغداد.



وأوضحت المصادر، أن الحادث لم يسفر عن أية إصابات بشرية، وأن قوة من مكافحة المتفجرات، شرعت في التحقيق؛ لمعرفة الأسباب الناجمة عن الانفجار.