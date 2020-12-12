وزيرة الصحة: سيصل فلسطين 150 ألف جرعة لقاح لفيروس (كورونا) والأولوية لهذه الفئات
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أنه سيصل فلسطين قريبًا 150 ألف جرعة لقاح لفيروس (كورونا) كدفعة أولية.
وقالت الوزيرة الكيلة: إنه ستكون الأولوية في الحصول على جرعات اللقاح، للطواقم الطبية، والأجهزة الأمنية، والإعلام.
وكان مدير عام الخدمات الصحية المساندة في وزارة الصحة، أسامة النجار، قال في وقت سابق: إن حوالي 4 ملايين جرعة من لقاح فيروس (كورونا)، ستصل قريبًا إلى فلسطين، عبر الجانب الروسي.
وأوضح النجار لإذاعة (صوت فلسطين) أن الوزارة، تعمل على تأمين لقاح (كورونا) بأسرع وقت للشعب الفلسطيني.
أكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أنه سيصل فلسطين قريبًا 150 ألف جرعة لقاح لفيروس (كورونا) كدفعة أولية.
وقالت الوزيرة الكيلة: إنه ستكون الأولوية في الحصول على جرعات اللقاح، للطواقم الطبية، والأجهزة الأمنية، والإعلام.
وكان مدير عام الخدمات الصحية المساندة في وزارة الصحة، أسامة النجار، قال في وقت سابق: إن حوالي 4 ملايين جرعة من لقاح فيروس (كورونا)، ستصل قريبًا إلى فلسطين، عبر الجانب الروسي.
وأوضح النجار لإذاعة (صوت فلسطين) أن الوزارة، تعمل على تأمين لقاح (كورونا) بأسرع وقت للشعب الفلسطيني.
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