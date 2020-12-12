وزيرة الصحة: سيصل فلسطين 150 ألف جرعة لقاح لفيروس (كورونا) والأولوية لهذه الفئات

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أنه سيصل فلسطين قريبًا 150 ألف جرعة لقاح لفيروس (كورونا) كدفعة أولية.



وقالت الوزيرة الكيلة: إنه ستكون الأولوية في الحصول على جرعات اللقاح، للطواقم الطبية، والأجهزة الأمنية، والإعلام.



وكان مدير عام الخدمات الصحية المساندة في وزارة الصحة، أسامة النجار، قال في وقت سابق: إن حوالي 4 ملايين جرعة من لقاح فيروس (كورونا)، ستصل قريبًا إلى فلسطين، عبر الجانب الروسي.



وأوضح النجار لإذاعة (صوت فلسطين) أن الوزارة، تعمل على تأمين لقاح (كورونا) بأسرع وقت للشعب الفلسطيني.