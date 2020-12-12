وزير مغربي: السائحون المغاربة والإسرائيليون سيصلون على متن رحلات مباشرة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، أن بلاده تربطه علاقات جيدة مع إسرائيل، منذ القرن الماضي.



وقال بوريطة لقناة (كان) الإسرائيلية: "المغرب تربطه علاقات مع إسرائيل منذ السبعينيات، وما يحدث الآن هو تطور مهم، ونحن نتجه نحو إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إحياء القنوات القائمة".



وأضاف الوزير المغربي: "سيصل السائحون المغاربة والسياح الإسرائيليون على متن رحلات مباشرة لكلا البلدين".



وأوضح أن "التطبيع قرار سيادي من منطلق طبيعة العلاقات بين المغرب واليهود بشكل عام، وبين المغرب وإسرائيل بشكل خاص.



وتابع بوريطة: "رأينا كيف احتفل الناس في إسرائيل بعد الإعلان لأن هناك روابط إنسانية غير موجودة في مكان آخر".