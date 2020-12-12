قطاع غزة يُسجل أكبر حصيلة وفيات يومية منذ بداية جائحة (كورونا)

رابط مختصر:

غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، عن تسجيل 13 حالة وفاة، و505 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.



وأوضحت الصحة، بغزة، أن ذلك جاء بعد إجراء 1618 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 718 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 27939 إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 9608 حالة، وإجمالي المتعافين 18143 حالة، وإجمالي الوفيات 188 حالة وفاة.



وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 358 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 174 حالة.