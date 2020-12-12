هولندا: اتفاق المغرب وإسرائيل خطوة مهمة للتطبيع مع العالم العربي لاحقاً

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، عن ترحيب بلاده باتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.



ووفق شبكة (رويترز) فقد قال بلوك: "نرحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب، بوساطة الولايات المتحدة، وهذه خطوة مهمة للتطبيع اللاحق بين إسرائيل والعالم العربي".



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس عن اتفاق المغرب وإسرائيل على استعادة العلاقات الدبلوماسية والرحلات الجوية بين البلدين.