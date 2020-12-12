الصحة: 4 ملايين جرعة من لقاح (كورونا) ستصل قريبًا إلى فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن حوالي 4 ملايين جرعة من لقاح فيروس (كورونا)، ستصل قريبًا إلى فلسطين، عبر الجانب الروسي.



وأوضح مدير عام الخدمات الصحية المساندة في وزارة الصحة، أسامة النجار، لإذاعة (صوت فلسطين) أن الوزارة تعمل على تأمين لقاح (كورونا) بأسرع وقت للشعب الفلسطيني.



وأكد أن وزيرة الصحة، مي كيلة، تجري اتصالات مكثفة مع الدول والشركات المنتجة للقاح (كورونا) ومنظمة الصحة العالمية؛ مبيناً أنه تم حجز كميات من الأنواع الأربعة للقاحات الفيروس.



وأشار إلى أنه مع نهاية العام الحالي، وبداية العام المقبل، ستكون قد وصلت بعض هذه الكميات، مشددًا على أن الإجراءات الحكومية، ستعمل على الحد من انتشار فيروس (كورونا) خلال الفترة المقبلة، ولن تظهر نتائجها مباشرة.