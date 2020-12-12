ترامب: التلقيح ضد (كورونا) بأمريكا سيبدأ خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

منحت الولايات المتحدة الجمعة، تصريحًا طارئًا للقاح (فايزر-بايونتيك) لعلاج الإصابات بـ (كوفيد- 19) حسب ما أعلنت المديرة العِلمية لوكالة الأدوية الأميركية (إف دي إيه).



ووفق شبكة (رويترز)، فإنه سيتم على الفور إطلاق عملية لوجستية ضخمة في الساعات المقبلة، لتوزيع اللقاح في كل أرجاء البلاد.



وأعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنّ أولى عمليات التطعيم ضد (كوفيد- 19) ستبدأ "في أقل من 24 ساعة" في الولايات المتحدة، بعد موافقة وكالة الأدوية الأميركية على لقاح (فايزر- بايونتيك).



وقال ترامب على (تويتر)، "بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات البلاد، وأن أولى عمليات التلقيح، ستتم في أقل من 24 ساعة".



وأضاف الرئيس ترامب: "ان الحكّام يُقرّرون أين يجب أن تذهب اللقاحات في ولاياتهم ومَن سيتلقّاها أولاً".



وتابع "نريد أن يكون مواطنونا الأكبر سناً، ومقدّمو الرعاية والإسعافات الأولية أوّل مَن يتلقّاها".



ولم تُعط إدارة الغذاء والدواء الأميركية من قَبل، الضوء الأخضر للقاح جديد بهذه السرعة.