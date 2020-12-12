عربي

علماء المغرب: التطبيع سيبقى وصمة عار في جبين بلد يترأس (لجنة القدس)

علماء المغرب: التطبيع سيبقى وصمة عار في جبين بلد يترأس (لجنة القدس)
رام الله - دنيا الوطن
طالبت رابطة علماء المغرب العربي، السلطات المغربية، بإعادة النظر في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن "هذا الأمر سيبقى وصمة عار في جبين بلد قام بواجبه في الدفاع عن قضية الأمة لعقود".

وقالت الرابطة في بيان نشره موقع (عربي 21): إننا "تلقينا بأسى كبير، عزم المملكة المغربية على التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية موسعة"، مؤكدة أن "هذا العمل لا يليق بمكانة المغرب، الذي يترأس لجنة القدس، والذي كان له دور بارز في الدفاع عن فلسطين وقضيتها".

وأعربت الرابطة عن أسفها من قبول المغرب بالوقوف في طابور المطبعين، مضيفة أننا "نربأ أن ينزل إلى مستواهم، أو يخوض كالذي خاضوا، والمؤمل أن يكون راعياً بحق لحقوق إخوانه المظلومين والمقهورين من أبناء الشعب الفلسطيني".

وأعادت الرابطة التذكير بحرمة التطبيع وإقامة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن "هذا الحكم اتفق عليه علماء المسلمين بمختلف مؤسساتهم وهيئاتهم العلمية، منذ نشأة هذا الكيان واحتلاله لبلاد المسلمين، وكل صوت يخالف هذا الإجماع لا ينبغي أن يحفل به".

وأوضحت، أن فلسطين هي قضية المسلمين جميعاً، وأن تحريرها من المحتل، واجب ملقى على عاتق البلدان الإسلامية كلها، منوهة إلى أن "الكيان الصهيوني عدو للأمة، ومحتل غاصب لأرضها المقدسة، ولا يجوز لمسلم أن يعتبره صاحب حق فيها".

وطالبت الحكومات في الدول الإسلامية، بعدم التساهل في قضية فلسطين، تحت أي مساومة أو ضغط داخلي أو خارجي، موضحة: "أن هذا يقوي لحمتها مع شعوبها المطبقة على رفض التطبيع مع هذا الكيان الغاصب".

أخبار ذات صلة

بقيمة مليار دولار.. ترامب يخطر الكونغرس بصفقة محتملة لبيع طائرات مسيّرة وأسلحة للمغرب

بقيمة مليار دولار.. ترامب يخطر الكونغرس بصفقة محتملة لبيع طائرات مسيّرة وأسلحة للمغرب

لبنان: تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

لبنان: تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

ثماني قذائف هاون تستهدف مناطق متفرقة شرقي العراق

ثماني قذائف هاون تستهدف مناطق متفرقة شرقي العراق

وليد جنبلاط: إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير

وليد جنبلاط: إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير

الأردن: تسجيل انخفاض كبير بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل انخفاض كبير بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

المحكمة الخاصة بلبنان: السجن مدى الحياة للمدان باغتيال رفيق الحريري

المحكمة الخاصة بلبنان: السجن مدى الحياة للمدان باغتيال رفيق الحريري

شاهد: رفع صور الملك محمد السادس وأعلام المغرب في إسرائيل

شاهد: رفع صور الملك محمد السادس وأعلام المغرب في إسرائيل

تقديرات إسرائيلية: دولتان جديدتان ستنضم للتطبيع بعد المغرب

تقديرات إسرائيلية: دولتان جديدتان ستنضم للتطبيع بعد المغرب

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

المطران حنا: نتمنى من كافة الاحرار في عالمنا بأن يكونوا بجانب شعبنا

المطران حنا: نتمنى من كافة الاحرار في عالمنا بأن يكونوا بجانب شعبنا

المالكي: الجمعية العامة للأمم المتحدة تواصل اعتماد قرارات فلسطين

المالكي: الجمعية العامة للأمم المتحدة تواصل اعتماد قرارات فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل مقدسياً وتبعد آخر عن الأقصى لثلاثة أشهر

قوات الاحتلال تعتقل مقدسياً وتبعد آخر عن الأقصى لثلاثة أشهر

جبهة التحرير الفلسطينية تُدين قرار تطبيع المغرب مع الاحتلال

جبهة التحرير الفلسطينية تُدين قرار تطبيع المغرب مع الاحتلال

&#34;الشرطة&#34; بغزة: 464 مخالفاً تم توقيفهم في كافة محافظات قطاع غزة

"الشرطة" بغزة: 464 مخالفاً تم توقيفهم في كافة محافظات قطاع غزة

&#34;الخارجية&#34;: وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) يصفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) يصفوف جالياتنا حول العالم

الخليل: قرارٌ للمحافظ بعد التزام المواطنين والتجار بالإجراءات الحكومية الخاصة بالإغلاق

الخليل: قرارٌ للمحافظ بعد التزام المواطنين والتجار بالإجراءات الحكومية الخاصة بالإغلاق

سلفيت: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

منوعات

شاهد: فنانة تُفجر مفاجأة ..&#34;الهضبة متزوج عرفياً وارتباطه الرسمي سيكلفه نصف ثروته&#34;

شاهد: فنانة تُفجر مفاجأة .."الهضبة متزوج عرفياً وارتباطه الرسمي سيكلفه نصف ثروته"

شاهد: رد فعل مبالغ به من فنانة كوميدية بسبب فحص (كورونا)

شاهد: رد فعل مبالغ به من فنانة كوميدية بسبب فحص (كورونا)

صور: مي العيدان تذكّر الجمهور بشكل لجين عمران منذ 12 عاماً

صور: مي العيدان تذكّر الجمهور بشكل لجين عمران منذ 12 عاماً

بعد هيفاء وهبي.. فنانة سورية &#34;تهاجم&#34; لقاحات (كورونا): &#34;هل أصبحنا فئران تجارب؟&#34;

بعد هيفاء وهبي.. فنانة سورية "تهاجم" لقاحات (كورونا): "هل أصبحنا فئران تجارب؟"

شاهد: قاسم النجار يخون العزوبية ويعلن خطبته

شاهد: قاسم النجار يخون العزوبية ويعلن خطبته

درة تهدد بمقاضاة نائبة تونسية..وتكشف حقيقة &#34;الزوجة الثانية&#34;

درة تهدد بمقاضاة نائبة تونسية..وتكشف حقيقة "الزوجة الثانية"

شاهد: فيفي عبده تكشف تفاصيل جديدة حول مرضها..وغموض يشوب الموقف

شاهد: فيفي عبده تكشف تفاصيل جديدة حول مرضها..وغموض يشوب الموقف

شاهد: بعد تصريحاتها الجريئة سلاف فواخرجي تدافع عن نفسها

شاهد: بعد تصريحاتها الجريئة سلاف فواخرجي تدافع عن نفسها

النيابة المصرية تحيل فنانة للمحكمة الجنائية بتهمة القتل العمد

النيابة المصرية تحيل فنانة للمحكمة الجنائية بتهمة القتل العمد

شاهد: ضيف نادر على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي..واتهامات لإدارة المهرجان

شاهد: ضيف نادر على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي..واتهامات لإدارة المهرجان

عربي

بقيمة مليار دولار.. ترامب يخطر الكونغرس بصفقة محتملة لبيع طائرات مسيّرة وأسلحة للمغرب

بقيمة مليار دولار.. ترامب يخطر الكونغرس بصفقة محتملة لبيع طائرات مسيّرة وأسلحة للمغرب

لبنان: تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

لبنان: تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

ثماني قذائف هاون تستهدف مناطق متفرقة شرقي العراق

ثماني قذائف هاون تستهدف مناطق متفرقة شرقي العراق

وليد جنبلاط: إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير

وليد جنبلاط: إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير