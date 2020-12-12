دولي

النمسا تلغي حظر الحجاب في المدارس

النمسا تلغي حظر الحجاب في المدارس
رام الله - دنيا الوطن
ألغت المحكمة الدستورية في النمسا، أمس الجمعة، قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية، بعد أكثر من عام على صدوره، حيث أثار الكثير من الجدل.

وأعلن رئيس المحكمة، كريستوف غرابنفاتر، في مؤتمر صحفي، عن إلغاء القانون الذي اعتمده البرلمان في أيار 2019، وتمنع بموجبه تغطية الرأس كاملا بملابس تحمل رموزا دينية في المدارس الابتدائية.

وذكر القاضي "غرابنفاتر" أن المحكمة الدستورية قررت إلغاء القانون بسبب مخالفته مبدأ المساواة في التعليم.

وأوضح أن القانون يستهدف التلاميذ المسلمين، ويمكن أن يعرضهم للتمييز في نظام التعليم، ويحد من فرص تعليم الفتيات، ويؤدي إلى إقصائهن من المجتمع.

وأكد على أن حظر ارتداء الملابس الدينية الإسلامية دون غيرها في نظام التعليم، سيؤدي إلى وصم المسلمين في المجتمع.

ورأى أن حظر ارتداء الزي الإسلامي لا يتماشى مع مبدأ النزاهة المنصوص عليه في الدستور، مبينا أن التبريرات التي ساقتها الحكومة لسن القانون لم تكن موضوعية.

وأضاف: "في الخلاصة ينتهك الحظر مبدأ المساواة والحق في حرية الفكر والنظرة العالمية والدين كما هو منصوص عليه في الفقرة 43 من قانون التعليم".

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية أمرت وزارة التربية النمساوية بتكفل نفقات المحكمة التي اطلعت على القضية بناء على دعوى رفعتها أسرة إلى القضاء، والبالغة قيمتها ثلاثة آلاف يورو.

يذكر أن الحكومة النمساوية وضعت القانون حيز التنفيذ في أيلول/ سبتمبر 2019.

أخبار ذات صلة

ضربة جديدة لترامب.. المحكمة العليا ترفض دعوى لإبطال نتائج انتخابات 4 ولايات

ضربة جديدة لترامب.. المحكمة العليا ترفض دعوى لإبطال نتائج انتخابات 4 ولايات

مباحثات بين ليكود وأزرق أبيض للوصول إلى تسوية ومنع الانتخابات

مباحثات بين ليكود وأزرق أبيض للوصول إلى تسوية ومنع الانتخابات

الولايات المتحدة: الكونغرس يمرر قانوناً يمهد لفرض عقوبات على تركيا بسبب منظومة &#34;S400&#34;

الولايات المتحدة: الكونغرس يمرر قانوناً يمهد لفرض عقوبات على تركيا بسبب منظومة "S400"

توتر دبلوماسي بين تركيا وإيران

توتر دبلوماسي بين تركيا وإيران

بريطانيا تسجل ارتفاعاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل ارتفاعاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

(مكان): إسرائيل تتعاون مع نيودلهي لإقامة مشروع مائي ضخم في الهند

(مكان): إسرائيل تتعاون مع نيودلهي لإقامة مشروع مائي ضخم في الهند

الصين: وضع اللمسات الأخيرة على خطة توزيع آمن وفعال للقاح (كورونا)

الصين: وضع اللمسات الأخيرة على خطة توزيع آمن وفعال للقاح (كورونا)

إيطاليا تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

إيطاليا تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

المطران حنا: نتمنى من كافة الاحرار في عالمنا بأن يكونوا بجانب شعبنا

المطران حنا: نتمنى من كافة الاحرار في عالمنا بأن يكونوا بجانب شعبنا

المالكي: الجمعية العامة للأمم المتحدة تواصل اعتماد قرارات فلسطين

المالكي: الجمعية العامة للأمم المتحدة تواصل اعتماد قرارات فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل مقدسياً وتبعد آخر عن الأقصى لثلاثة أشهر

قوات الاحتلال تعتقل مقدسياً وتبعد آخر عن الأقصى لثلاثة أشهر

جبهة التحرير الفلسطينية تدين قرار تطبيع المغرب مع الاحتلال

جبهة التحرير الفلسطينية تدين قرار تطبيع المغرب مع الاحتلال

&#34;الشرطة&#34; بغزة: 464 مخالفاً تم توقيفهم في كافة محافظات قطاع غزة

"الشرطة" بغزة: 464 مخالفاً تم توقيفهم في كافة محافظات قطاع غزة

&#34;الخارجية&#34;: وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) يصفوف جالياتنا حول العالم

"الخارجية": وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) يصفوف جالياتنا حول العالم

الخليل: قرارٌ للمحافظ بعد التزام المواطنين والتجار بالإجراءات الحكومية الخاصة بالإغلاق

الخليل: قرارٌ للمحافظ بعد التزام المواطنين والتجار بالإجراءات الحكومية الخاصة بالإغلاق

سلفيت: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

منوعات

شاهد: فنانة تُفجر مفاجأة ..&#34;الهضبة متزوج عرفياً وارتباطه الرسمي سيكلفه نصف ثروته&#34;

شاهد: فنانة تُفجر مفاجأة .."الهضبة متزوج عرفياً وارتباطه الرسمي سيكلفه نصف ثروته"

شاهد: رد فعل مبالغ به من فنانة كوميدية بسبب فحص (كورونا)

شاهد: رد فعل مبالغ به من فنانة كوميدية بسبب فحص (كورونا)

صور: مي العيدان تذكّر الجمهور بشكل لجين عمران منذ 12 عاماً

صور: مي العيدان تذكّر الجمهور بشكل لجين عمران منذ 12 عاماً

بعد هيفاء وهبي.. فنانة سورية &#34;تهاجم&#34; لقاحات (كورونا): &#34;هل أصبحنا فئران تجارب؟&#34;

بعد هيفاء وهبي.. فنانة سورية "تهاجم" لقاحات (كورونا): "هل أصبحنا فئران تجارب؟"

شاهد: قاسم النجار يخون العزوبية ويعلن خطبته

شاهد: قاسم النجار يخون العزوبية ويعلن خطبته

درة تهدد بمقاضاة نائبة تونسية..وتكشف حقيقة &#34;الزوجة الثانية&#34;

درة تهدد بمقاضاة نائبة تونسية..وتكشف حقيقة "الزوجة الثانية"

شاهد: فيفي عبده تكشف تفاصيل جديدة حول مرضها..وغموض يشوب الموقف

شاهد: فيفي عبده تكشف تفاصيل جديدة حول مرضها..وغموض يشوب الموقف

شاهد: بعد تصريحاتها الجريئة سلاف فواخرجي تدافع عن نفسها

شاهد: بعد تصريحاتها الجريئة سلاف فواخرجي تدافع عن نفسها

النيابة المصرية تحيل فنانة للمحكمة الجنائية بتهمة القتل العمد

النيابة المصرية تحيل فنانة للمحكمة الجنائية بتهمة القتل العمد

شاهد: ضيف نادر على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي..واتهامات لإدارة المهرجان

شاهد: ضيف نادر على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي..واتهامات لإدارة المهرجان

عربي

بقيمة مليار دولار.. ترامب يخطر الكونغرس بصفقة محتملة لبيع طائرات مسيّرة وأسلحة للمغرب

بقيمة مليار دولار.. ترامب يخطر الكونغرس بصفقة محتملة لبيع طائرات مسيّرة وأسلحة للمغرب

لبنان: تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

لبنان: تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

ثماني قذائف هاون تستهدف مناطق متفرقة شرقي العراق

ثماني قذائف هاون تستهدف مناطق متفرقة شرقي العراق

وليد جنبلاط: إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير

وليد جنبلاط: إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير