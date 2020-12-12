النمسا تلغي حظر الحجاب في المدارس

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رام الله - دنيا الوطن

ألغت المحكمة الدستورية في النمسا، أمس الجمعة، قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية، بعد أكثر من عام على صدوره، حيث أثار الكثير من الجدل.



وأعلن رئيس المحكمة، كريستوف غرابنفاتر، في مؤتمر صحفي، عن إلغاء القانون الذي اعتمده البرلمان في أيار 2019، وتمنع بموجبه تغطية الرأس كاملا بملابس تحمل رموزا دينية في المدارس الابتدائية.



وذكر القاضي "غرابنفاتر" أن المحكمة الدستورية قررت إلغاء القانون بسبب مخالفته مبدأ المساواة في التعليم.



وأوضح أن القانون يستهدف التلاميذ المسلمين، ويمكن أن يعرضهم للتمييز في نظام التعليم، ويحد من فرص تعليم الفتيات، ويؤدي إلى إقصائهن من المجتمع.



وأكد على أن حظر ارتداء الملابس الدينية الإسلامية دون غيرها في نظام التعليم، سيؤدي إلى وصم المسلمين في المجتمع.



ورأى أن حظر ارتداء الزي الإسلامي لا يتماشى مع مبدأ النزاهة المنصوص عليه في الدستور، مبينا أن التبريرات التي ساقتها الحكومة لسن القانون لم تكن موضوعية.



وأضاف: "في الخلاصة ينتهك الحظر مبدأ المساواة والحق في حرية الفكر والنظرة العالمية والدين كما هو منصوص عليه في الفقرة 43 من قانون التعليم".



وأشار إلى أن المحكمة الدستورية أمرت وزارة التربية النمساوية بتكفل نفقات المحكمة التي اطلعت على القضية بناء على دعوى رفعتها أسرة إلى القضاء، والبالغة قيمتها ثلاثة آلاف يورو.



يذكر أن الحكومة النمساوية وضعت القانون حيز التنفيذ في أيلول/ سبتمبر 2019.