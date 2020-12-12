مباحثات بين ليكود وأزرق أبيض للوصول إلى تسوية ومنع الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة 12: إن حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض) يبحثان تسوية، من الممكن أن تحول دون حلّ الكنيست، خلال الأسبوعين المقبلين.



وأكدت القناة،أن التسوية، تتضمن تأجيل التناوب على رئاسة الحكومة الإسرائيلية بين نتنياهو وغانتس، إلى آيار/ مايو 2022.



وتتضمن أيضاٍٍ تمرير ميزانيّة لعامين في بداية العام 2021 المقبل، وتمديد فترة الحكومة إلى 4 سنوات، بخلاف الاتفاق الحكومي الحالي، وأن يكون تعيين كبار المسؤولين بالتوافق بين الحزبين.



ولفتت إلى أن احتمال الذهاب إلى انتخابات يظل أكبر من خيار التسوية بين الطرفين.