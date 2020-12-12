تفاصيل الحالة الجوية اليوم السبت

رابط مختصر:

الله - دنيا الوطن

يكون الجو غائماً جزئبا الى غائم معتدلا فوق المرتفعات الجبلية و دافئا نسبيا فوق بقية المناطق خلال ساعات النهار ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الأحد 2020/12/13: يكون الجو غائماً جزئيا معتدلا فوق المرتفعات الجبلية و دافئا نسبيا فوق بقية المناطق خلال ساعات النهار ، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود5- 7 درجات مئوية ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربيية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاثنين 2020/12/14: يكون الجو غائماً جزئيا معتدلا فوق المرتفعات الجبلية و دافئا نسبيا فوق بقية المناطق خلال ساعات النهار ، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود2- 3 درجات مئوية ،وفي ساعات المساء والليل يتحول الجو الى غائم وتنشط الرياح واجواء مغبرة فوق بعض المناطق ويتوقع سقوط زخات متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربيية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.