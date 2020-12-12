شؤون فلسطينية

المطران حنا: نتمنى من كافة الاحرار في عالمنا بأن يكونوا بجانب شعبنا

المطران حنا: نتمنى من كافة الاحرار في عالمنا بأن يكونوا بجانب شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
استقبل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، وفدا اعلاميا اسبانيا رافق وزيرة الخارجية الاسبانية لدى زيارتها للاراضي الفلسطينية وقد استقبلهم سيادته في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم.

ووضع المطران حنا الوفد في صورة ما يحدث في مدينة القدس من انتهاكات خطيرة تستهدف الحجر والبشر والمقدسات كما تستهدف شعبنا الفلسطيني في كافة تفاصيل حياته.

وقال: إن الفلسطينيين يتوقعون من اصدقاءهم المنتشرين في مشارق الارض ومغاربها بأن يكونوا الى جانبهم في سعيهم من اجل الصمود والثبات والتحرر والانعتاق من الاحتلال لكي يعيش شعبنا مثل باقي شعوب العالم بحرية وكرامة واستقلال.

وشدد على أن الفلسطينيين قدموا كما هائلا من التضحيات ومازالوا مستمرين في الكفاح والنضال من اجل الحرية ونتمنى من كافة احرار العالم المؤمنين بقيم العدالة والحرية والكرامة الانسانية بأن يكونوا دوما الى جانب شعبنا الفلسطيني.
 
ووضع المطران حنا الوفد في صورة ما يحدث في مدينة القدس كما واجاب على عدد من الاسئلة والاستفسارات.

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