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بقيمة مليار دولار.. ترامب يخطر الكونغرس بصفقة محتملة لبيع طائرات مسيّرة وأسلحة للمغرب

بقيمة مليار دولار.. ترامب يخطر الكونغرس بصفقة محتملة لبيع طائرات مسيّرة وأسلحة للمغرب
ترامب وملك المغرب
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (رويترز) للأنباء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بنيتها تصدير طائرات مسيرة ومعدات عسكرية أخرى بقيمة مليار دولار إلى المغرب.

وكان ترامب، أعلن أمس الخميس، أنه وقع اليوم إعلاناً، يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. 

وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): أن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

وتابع: أن "المغرب اعترف بالولايات المتحدة عام 1777 ومن المناسب أن نعترف بسيادته على الصحراء الغربية".

وأفاد الديوان الملكي المغربي، بأن الملك محمد السادس، عبر للرئيس ترمب عن امتنانه للموقف التاريخي، فيما أكد الملك لترمب على استمرار التشاور والتنسيق.

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