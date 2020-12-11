الاحتلال يقمع فعالية مناهضة للاستيطان غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، فعالية مناهضة للاستيطان في منطقة "الرأس" غرب مدينة سلفيت، ومنعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم وأداءهم صلاة الجمعة في محيط المنطقة المهددة بالاستيلاء عليها لصالح المستوطنين.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية، وشددت من إجراءاتها في المنطقة، وحالت دون وصول المواطنين إلى أراضيهم.



وتأتي هذه الفعالية إثر محاولات الاحتلال ومستوطنيه إقامة بؤرة استيطانية على أراضي مدينة سلفيت.