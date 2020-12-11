لبنان: تسجيل 12 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة،​ عن تسجيل 1518 إصابة جديدة ب​فيروس (كورونا)​ و12 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن عدد ​الإصابات​ الإجمالي في البلاد ارتفع إلى 143705 حالات، أما حالات الوفاة فارتفعت إلى 1182.



ولفتت إلى أن هناك 953 حالة استشفاء، و390 حالة في العناية المركزة، بينما هناك 150 حالة على أجهزة ​التنفس​ الاصطناعي.



وأفادت الوزارة بأن عدد حالات الشفاء بلغ 97647، أما عدد الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها خلال الساعات الـ24 الماضية فبلغ 12018.