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ثماني قذائف هاون تستهدف مناطق متفرقة شرقي العراق

ثماني قذائف هاون تستهدف مناطق متفرقة شرقي العراق
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثلاثة عراقيين على الأقل، الجمعة، في هجومين منفصلين بـ8 قذائف هاون، وإطلاق رصاص وانفجار عبوة ناسفة، على بلدتين في محافظة ديالى شرقي البلاد، وفق مصدرين أمنيين.

وقال النقيب في شرطة ديالى جعفر الوائلي، إن "5 قذائف هاون استهدفت قرية الإصلاح، التابعة لناحية جلولاء شمالي محافظة ديالى، أعقبها هجوم شنه مسلحون استهدف عددا من المدنيين".

وأوضح الوائلي، أن "قذائف الهاون تسببت بأضرار مادية فقط بعدد من المنازل، فيما تسبب إطلاق الرصاص بإصابة رجل وامرأة بجروح، أحدهما طفيفة والآخر خطرة، وتهشيم زجاج نوافذ بعض المنازل القريبة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

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