الاحتلال يعتقل طفلين في نابلس وأسيرًا محررًا من جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طفلين خلال اقتحامها قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، كما واعتقلت أسيرًا محررًا على حاجز عسكري غرب جنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفلين محمد رجا عويس، ويوسف عويس، ويبلغان من العمر (16 عاما)، خلال تواجدهما على أطراف القرية.



وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أسيرا محررا من مخيم جنين عبر حاجز عسكري غرب جنين.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر براء جبر، أثناء مروره عبر حاجز عسكري بالقرب من بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.