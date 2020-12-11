قوات الاحتلال تعتقل مقدسياً وتبعد آخر عن الأقصى لثلاثة أشهر

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم شاباً مقدسياً، فيما أصدرت قرارا بإبعاد آخر عن المسجد الأقصى لمدة ثلاثة أشهر.



وفي التفاصيل اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم شابا بعد الاعتداء عليه أمام باب الأسباط أحد بوابات المسجد الأقصى المبارك.



وذكر شهود بأن جنود الاحتلال استوقفوا شابا ونكلوا به قبل اعتقاله أمام جموع من المقدسيين، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وفي سياق آخر قررت سلطات الاحتلال إبعاد المقدسي أحمد أبو غزالة عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدة ثلاثة أشهر.



يشار إلى أن هذا الإبعاد ليس الأول بحقه وحقه عائلته فقد سبق أن تم إبعاد زوجته في قرار سابق عن مدينة القدس، وما زال نافذ حتى الآن.