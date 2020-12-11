مستشار وزير التنمية للأشخاص ذوي الإعاقة يتحدث عن استشهاد المواطن حلاوة

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رام الله - دنيا الوطن

ادان مستشار وزير التنمية الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الصم، بسام سعد صايل، جريمة قتل المواطن ناصر حلاوة من نابلس وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة "أصم وأبكم" متأثرًا بجراحه التي اُصيب بها بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قبل عدة أشهر على حاجز قلنديا شمال القدس.



وأضاف صايل: أن "عمليات الاعدام الميداني التي تقوم بها قوات الاحتلال، والتي استهدفت الاشخاص ذوي الاعاقة، تؤكد أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من ممارسات عنصرية متكررة بحق الاشخاص ذوي الاعاقة ، هو انتهاك صارخ للمواثيق الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وللاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية ولمبادئ، وقواعد القانون الدولي والإنساني."



وطالب صايل المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال بالالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفتح تحقيق باستشهاد الشاب الحلاق ومحاسبة حكومة الاحتلال على انتهاكاتها المستمرة تجاه الاشخاص ذوي الإعاقة.