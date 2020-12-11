"الديمقراطية" تعزي مصر برحيل اللواء طلعت مسلم أحد قادة حرب أكتوبر المجيدة

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رام الله - دنيا الوطن

تتقدم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بتعازيها الحارة من مصر شعباً وجيشاً وحكومة، برحيل اللواء طلعت مسلم أحد أبرز قادة الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973م.



وتوجهت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بتعازيها لأسرة الفقيد اللواء طلعت مسلم وعائلته بهذا المصاب الجلل.



وأعربت الجبهة عن تمنياتها لمصر الاستمرار في دورها الريادي والقومي في دعم مختلف القضايا العربية والدولية، وعلى رأسها دعم نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية لتحقيق أهدافه بما فيها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس.