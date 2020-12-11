"الشرطة" بغزة: 464 مخالفاً تم توقيفهم في كافة محافظات قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة، بغزة، تنويهاً، بشأن عدد المخالفين الذين تم توقيفهم اليوم الجمعة، في محافظات القطاع.
وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بخصوص ما تم تداوله على لساني حول عدد المخالفين لحظر التجوال، الذين تم توقيفهم اليوم الجمعة، فإن العدد الصحيح هو 464 مخالفاً تم توقيفهم في كافة محافظات قطاع غزة".
أصدر العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة، بغزة، تنويهاً، بشأن عدد المخالفين الذين تم توقيفهم اليوم الجمعة، في محافظات القطاع.
وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بخصوص ما تم تداوله على لساني حول عدد المخالفين لحظر التجوال، الذين تم توقيفهم اليوم الجمعة، فإن العدد الصحيح هو 464 مخالفاً تم توقيفهم في كافة محافظات قطاع غزة".
وأضاف: لا صحة لأي أرقام تم تداولها بخلاف ذلك.
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