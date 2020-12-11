"الشرطة" بغزة: 464 مخالفاً تم توقيفهم في كافة محافظات قطاع غزة





وأضاف: لا صحة لأي أرقام تم تداولها بخلاف ذلك.











رام الله - دنيا الوطنأصدر العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة، بغزة، تنويهاً، بشأن عدد المخالفين الذين تم توقيفهم اليوم الجمعة، في محافظات القطاع.وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بخصوص ما تم تداوله على لساني حول عدد المخالفين لحظر التجوال، الذين تم توقيفهم اليوم الجمعة، فإن العدد الصحيح هو 464 مخالفاً تم توقيفهم في كافة محافظات قطاع غزة".