"الخارجية": وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) يصفوف جالياتنا حول العالم





وبذلك يرتفع عدد الوفيات حول العالم إلى 326 وفاة، وفق تقرير لـ "الخارجية" وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأكدت أن حالة الوفاة سجلت للمواطن نظام حمد الله منصور (75 عاما)، ما يرفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 98 وفاة.



وقالت إنه تم تسجيل 150 إصابة جديدة بالفيروس، بين جاليتنا في لويزيانا الاميركية، ما يرفع عدد الإصابات حول العالم إلى 8251 إصابة، وفي اميركا إلى 5328.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية، في الولايات المتحدة الأميركية.