"الصحة" بغزة: 505 إصابات بفيروس (كورونا) اليوم الجمعة بعد فحص 1618 عينة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل 400 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالدورة الثانية لليوم الجمعة، في القطاع.



وبذلك يكون عدد الإصابات الكلي، 505 إصابات، بعد فحص 1618 عينة بمعدل اصابة 31 %، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وكان أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، قال اليوم الجمعة: إن المرحلة الحالية من انتشار الوباء خطيرة وحساسة، و"نحتاج الى مزيد من الوقت والجهد وتضافر الجهود لتسطيح منحنى التفشي".



وأشاد القدرة في تصريحات نقلتها الوزارة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها، بالتزام المواطنين بقرار الاغلاق والاهتمام بالضوابط والسلوكيات الوقائية تحمي الفرد والاسرة والمجتمع بكامله.



وشدد على أن الإغلاق الشامل ليومين من شأنه احداث تغيير في منحنى التفشي والتزام المواطنين يصنع الفارق في تثبيط الانتشار.