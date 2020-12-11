الولايات المتحدة: الكونغرس يمرر قانوناً يمهد لفرض عقوبات على تركيا بسبب منظومة "S400"

مجلس الشيوخ الأمريكي

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رام الله - دنيا الوطن

شملت موازنة وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، لعام 2021، عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة "إس 400".



ومرر مجلس الشيوخ، موازنة وزارة الدفاع لعام 2021، بهامش يتخطى أي فيتو محتمل من الرئيس الأمريكي.



وتستهدف العقوبات الأميركية على أنقرة، كبرى شركات صناعات الأسلحة، وعدداً من رجال الأعمال الأتراك، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.



وتتضمن موازنة البنتاغون تخصيص أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الأمنية لإسرائيل حتى عام 2028، كما تتضمن قيوداً على مساعي الرئيس دونالد ترمب، لسحب القوات الأمريكية من ألمانيا وأفغانستان وكوريا الجنوبية.