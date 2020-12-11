شؤون فلسطينية

الخليل: قرارٌ للمحافظ بعد التزام المواطنين والتجار بالإجراءات الحكومية الخاصة بالإغلاق

الخليل: قرارٌ للمحافظ بعد التزام المواطنين والتجار بالإجراءات الحكومية الخاصة بالإغلاق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، فتح البقالات والملاحم ومحلات الخضار والمواد الغذائية يوميا من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 7 مساء.

ووفق تصريح للمحافظ نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، فإن هذا القرار نتيجة التزام المواطنين والتجار بالقرارات الحكومية الصادرة بالإغلاق، مثمناً التزامهم.

وأضاف: سيتم فتح الصيدليات والمخابز على مدار 24 ساعة. 

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