الخليل: قرارٌ للمحافظ بعد التزام المواطنين والتجار بالإجراءات الحكومية الخاصة بالإغلاق





ووفق تصريح للمحافظ نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، فإن هذا القرار نتيجة التزام المواطنين والتجار بالقرارات الحكومية الصادرة بالإغلاق، مثمناً التزامهم.



وأضاف: سيتم فتح الصيدليات والمخابز على مدار 24 ساعة.





رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، فتح البقالات والملاحم ومحلات الخضار والمواد الغذائية يوميا من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 7 مساء.