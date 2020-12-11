قلقيلية: تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





ووفق تصريح للمحافظة عبر (فيسبوك)، فإن العدد الأكبر من الإصابات في مدينة قلقيلية، بواقع 18.



وأعلنت المحافظة تعافي 57 حالة كانت مصابة بالفيروس، فيما مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 614 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، لهذا اليوم، بلغ 37 إصابة من المخالطين.