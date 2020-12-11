جنين: ثلاث وفيات و203 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 48 ساعة الماضية





وبذلك يرتفع إلى 77 إجمالي عدد الوفيات في المحافظة منذ بدء الجائحة، وفق تصريح للمحافظ نشرته المحافظة عبر (فيسبوك).



وفي التحديث اليومي للإصابات، فقد تم تسجيل 203 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 48 ساعة الماضية، مقابل 229 حالة شفاء.





وبذلك يصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 1405.



رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب اليوم الجمعة، تسجيل ثلاث حالات وفاة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.