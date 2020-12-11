شاهد: صور ليلية من استمرار حظر التجوال الشامل بالقطاع مساء الجمعة





















رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، صوراً ليلية من استمرار حظر التجوال الشامل في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة.يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا).وبدأ الساعة السادسة والنصف من مساء أمس الخميس، بدء سريان قرار حظر التجول في القطاع في محاولة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).ويستمر حظر التجول حتى الساعة السابعة من صباح يوم بعد غدٍ الأحد.