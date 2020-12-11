"العربية الفلسطينية": التطبيع المغربي الصهيوني خذلان للشعب الفلسطيني

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت الجبهة العربية الفلسطينية اليوم الجمعة، "الإعلان المغربي الصهيوني" عن تطبيع العلاقات بينهما، معتبرة أن هذا الاعلان هو "طعنة جديدة في ظهر الشعب الفلسطيني وخذلانا له وهو يواصل صموده في الخندق الامامي من معركة الامة".



وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن مسلسل التطبيع المجاني مع دولة الاحتلال من قبل بعض الانظمة يكشف عن مدى حالة التردي والهوان التي بلغتها هذا الانظمة، مؤكدة ان ثقتها كبيرة بالشعب المغربي الشقيق الذي وقف دوما الى جانب الحق الفلسطيني، في التصدي لهذا الاعلان وافشاله.



وتابعت الجبهة ان شعبنا الفلسطيني سيواصل صموده ونضاله دفاعا عن حقوقه وعن كرامة امته متسلحا بايمانه المطلق بعدالة قضيته وبدعم الاحرار من ابناء امتنا وشعوب العالم.



واكدت الجبهة ان التصدي لهذا المسلسل التطبيعي انما يفرض توحيد الصف الفلسطيني بانهاء الانقسام وتمكين شعبنا من مقومات الصمود والمواجهة مع الاحتلال مؤكدين ان لا امن ولا سلام ولا استقرار الا بتمكين شعبنا من حقوقه الثابتة والمشروعة.