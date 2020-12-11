عربي

وليد جنبلاط: إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير

وليد جنبلاط: إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير
وليد جنبلاط
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، وليد جنبلاط، اليوم الجمعة: إن "إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير".

وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن الحاكم الحالي لأمريكا ترامب يبشر الأجيال المقبلة في العالم العربي من مغربه إلى مشرقه، مستقبلاً أسود تسوده معالم الحروب والنزاعات القبلية والعرقية والسياسية في كل مكان".

وتابع: "وحيث إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، عن التوصل لاتفاق بين المغرب وإسرائيل، لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

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