وليد جنبلاط: إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير





وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن الحاكم الحالي لأمريكا ترامب يبشر الأجيال المقبلة في العالم العربي من مغربه إلى مشرقه، مستقبلاً أسود تسوده معالم الحروب والنزاعات القبلية والعرقية والسياسية في كل مكان".





وتابع: "وحيث إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير".





وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، عن التوصل لاتفاق بين المغرب وإسرائيل، لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، وليد جنبلاط، اليوم الجمعة: إن "إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير".