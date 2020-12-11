الصين: وضع اللمسات الأخيرة على خطة توزيع آمن وفعال للقاح (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت شركة (سينوفارم) الصينية لصناعة الأدوية، أنها نظمت تدريبات لوجستية في 31 مقاطعة بالصين استعدادا لتوزيع "آمن" و"فعّال" للقاحها المضاد لفيروس (كورونا) و"المحتمل جدا" الشهر الجاري.



وقالت الشركة، حسب صحيفة (غلوبل تايمز" الصينية)، "إن التدريبات غطت 31 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية في البر الرئيسي الصيني، وشاركت فيها أكثر من 40 شركة للمعلومات والتخزين والنقل"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأشارت الصحيفة، استنادا إلى خبيرة محلية، إلى تسجيل "اللقاح الصيني يوم الأربعاء في الإمارات العربية المتحدة بفعالية بلغت 86 %".



وستبدأ بكين في تطعيم "المجموعات المعرضة للخطر"، كالذين يعملون في مواقع الحجر الصحي والأشخاص العاملون في الموانئ والمطارات وحرس الحدود، والجمارك، وعمال قطاع الأغذية المبردة المستوردة.