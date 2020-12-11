إيطاليا تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت إيطاليا اليوم الجمعة، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما سجلت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل761 وفاة، و18727 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية.



وكانت السلطات الصحية سجلت أمس، 887 وفاة و16999 إصابة، فيما اقترب إجمالي الإصابات في إيطاليا منذ بداية الجائحة من 1.8 مليون إصابة مؤكدة، منها 63387 حالة وفاة.