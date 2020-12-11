فرنسا: 13406 إصابات و627 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

انخفض عدد المصابين الذين تم إدخالهم إلى العناية المركزة بسبب (كورونا)، في المستشفيات الفرنسية، إلى أقل من 2900 حالة.



وأظهرت بيانات السلطات الصحية في البلاد، بأن 24975 شخصا يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات من بينهم 2884 في العناية المركزة.



كما أعلنت السلطات الصحية أنها سجلت 13406 إصابة جديدة، بالإضافة إلى 627 حالة وفاة.



جدير بالذكر أن عدد ضحايا الوباء بسبب فيروس (كورونا) في فرنسا بلغ إلى حد الآن 57567 حالة.





رام الله - دنيا الوطن