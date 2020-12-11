أبو مويس يبحث مع أسرة مدرسة نابلس الثانوية الصناعية الخطط المطروحة لافتتاح الجامعة الحكومية

رام الله - دنيا الوطناستقبلت أسرة مدرسة نابلس الثانوية الصناعية، ممثلة بمديرها م.محمد ملالحة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. أ.د.محمود أبومويس، وتباحث الطرفان في عدة نقاط أهمها: سبل التعاونالمشترك لتأسيس (الجامعة الحكومية للتعليم والتدريب المهني والتقني - نابلس) بناء على "قرار مجلس الوزاراء"، وتطوير كادر المدرسة، وسبل الإستفادة من خبراتهم في تطوير هذه الجامعة.ورافق الوزير رئيس الجامعة "المعيّن" أ.د.رزق سليمية والذي سيبدأ فوراً بالعمل بالتعاون مع المدرسة على إنشاء الجامعة.من جهته رحب مدير المدرسة م.ملالحة، بالوزير والوفد المرافق مثمناً الجهود المبذولة في مجلس الوزراء والسادة الوزراء المعنيين بمجال التعليم المهني والتقني، وما له الأثر على سمو فلسطين وتوفير الطاقات والكوادر البناءة لهذه الدولة. وما سيوفر مشروع الجامعة من مخرج وأهميته للسوق المحلي والعالمي، حيث هناك نقص حاد بهذه الكوادر الفنية المتخصصة.وفي جولة الوزير لمشاغل ومباني المدرسة، أعرب أبومويس عن سعادته بحجم الإنجاز في المدرسة، والتجهيزات التي فيها، والمُخرج الذي تقدمه لفلسطين، وقال: "لو بعرف هيك كان ما درست أكاديمي ودرست مهني". واستمع أبومويس، وسليمية، إلى آراء بعض الطلبة حول التعليم المهني والتقني، وملاحظاتهم، وآرائهم في إفتتاح جامعة متخصصة في التعليم المهني والتقني. كما وعد الوزير بعدد كبير من المنح للطلبة المتفوقين ومن كل التخصصات في المدرسة.