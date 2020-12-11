شؤون فلسطينية

"النيابة العامة" بغزة تفتح تحقيقاً بـ 324 قضية على مستوى محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة تفتح تحقيقاً بـ 324 قضية على مستوى محافظات القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 قالت النيابة العامة، بغزة، اليوم الجمعة، إنها قامت بفتح تحقيق بـ 324 قضية، على مستوى محافظات القطاع.

ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن قضية واحدة من هذه القضايا، تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

كما هناك 34 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و307 قضايا تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 60 متهم على مختلف القضايا المذكورة.

واستمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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