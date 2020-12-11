"الصحة العالمية": تأمين مليار جرعة من ثلاث لقاحات ضد (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من التراخي بمسألة (كورونا) في موسم الأعياد.



وأضافت "الصحة العالمية" في تصريحات نقلتها قناة (العربية)، أنه تم تأمين مليار جرعة من ثلاث لقاحات ضد (كورونا)



وقالت المنظمة: إنه تم رصد تراجع في عدد إصابات (كورونا) في أوروبا.



وكشفت شركة (سينوفارم) الصينية لصناعة الأدوية، أنها نظمت تدريبات لوجستية في 31 مقاطعة بالصين استعدادا لتوزيع "آمن" و"فعّال" للقاحها المضاد لفيروس (كورونا) و"المحتمل جدا" الشهر الجاري.



وقالت الشركة، حسب صحيفة (غلوبل تايمز" الصينية)، "إن التدريبات غطت 31 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية في البر الرئيسي الصيني، وشاركت فيها أكثر من 40 شركة للمعلومات والتخزين والنقل"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأشارت الصحيفة، استنادا إلى خبيرة محلية، إلى تسجيل "اللقاح الصيني يوم الأربعاء في الإمارات العربية المتحدة بفعالية بلغت 86 %".