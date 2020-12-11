فصائل المقاومة: اتفاقيات التطبيع إمعان بخيانة الأنظمة المطبعة لإرادة شعوبها الحية والمقاوِمة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية، بغزة، اليوم الجمعة، بياناً بشأن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والمغرب.



وقالت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن

اتفاق التطبيع المغربي مع الكيان طعنة في ظهر أمتنا وخيانة لفلسطين والمدينة المقدسة، وهذا يستوجب سحب رئاسة القدس من النظام المغربي".



وأضافت: إن "ظنّ الاحتلال أن بتطبيعه مع بعض الانظمة العربية سيخفي جرائمه التاريخية بحق العرب والفلسطينيين فهو واهم، ولن يفلح في تجميل قبح الإجرام الصهيوني".



واعتبرت فصائل المقاومة أن "هذه الاتفاقيات هي مكافأة للكيان على جرائمه بحق شعبنا وأمتنا، وإمعان في خيانة الأنظمة المطبعة لإرادة شعوبها الحية والمقاوِمة".



وأكدت هذه الفصائل، بأن "اتفاقات العار مع الاحتلال المجرم لا تُمثّل إرادة الشعوب العربية الحرة وخصوصاً الشعب المغربي الداعم للقضية الفلسطينية".



ودعت فصائل المقاومة، الشعب المغربي والشعوب العربية للتحرك الشعبي الواسع لنبذ التطبيع وفضح المطبعين.