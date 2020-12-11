شؤون فلسطينية

رئيس بلدية غزة: أصدرنا توجيهات لجميع الطواقم الميدانية بالعمل لما فيه مصلحة المواطنين

رئيس بلدية غزة: أصدرنا توجيهات لجميع الطواقم الميدانية بالعمل لما فيه مصلحة المواطنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس بلدية غزة، د. يحيى السراج، اليوم الجمعة، إنه تم إصدار توجيهات لجميع الطواقم الميدانية بالعمل لما فيه مصلحة المواطنين.

وأكد في تصريحات نقلتها قناة (الأقصى)، أن البلدية اتخت التدابير الكافية للتأكد من نظافة جميع المناطق والشوارع والأسواق، فيما عملت طواقمها اليوم والليلة الماضية بجد لتنظيف الأسواق والشوارع.

وشدد على أن فرق توزيع المياه تعمل على مدار الساعة لضمان وصول المياه لمنازل المواطنين وأعمال فرق متابعة مضخات الصرف الصحي لا تتوقف.

وقال السراج: إن وحدة المعلومات والشكاوى تستقبل اتصالات المواطنين وتتابع شكاويهم عبر رقم الطوارئ المختصر 115.

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