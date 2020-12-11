التجمع الفلسطيني للوطن والشتات يدين اتفاق التطبيع المغربي مع إسرائيل

أدانت الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات "اتفاق التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني" و اعتبرت الاتفاق خروجاً سافراً من قبل المملكة على حقوق الشعب الفلسطيني و قضيته.



وقال الأمين العام للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات، محمد شريم: في اللحظات التي يواجه شعبنا الفلسطيني خطر الاحتلال وخطر انتشار فيروس (كورونا) يخرج علينا النظام المغربي بحلقة جديدة من فصول الخيانة لتضحيات ونضال شعبنا الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وصمة عار و طعنة جديدة في ظهر وخاصرة الشعب الفلسطيني سبق النظام المغربي بالخيانة النظام الإماراتي و البحريني بهدف تصفية حقوق شعبنا .



وقال شريم: إن "هذا الإتفاق سقوط سياسي وأخلاقي بما أقدم عليه النظام الحاكم في المغرب بالتطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي وهذا الاتفاق سيشجع على مزيد من الانتهاكات العدوانية بحق شعبنا ومقدساته وخيانة لثوابت وتفريط بالقدس وفلسطين و نجاح للإدارة الامريكية المنصرفه في تركيع وإسقاط تلك الأنظمة في

وحل الخيانة و العمالة والتطبيع مع الكيان الصهيوني يمثل انتكاسة جديدة لنظام سقط في وحل الخيانة و يشجع إسرائيل في انتهاك حقوق شعبنا.



وطالب شريم كل القوى السياسية بالمملكة المغربية التصدي للمطبعيين و الوقوف في وجه المتخاذلين.



وقال: نطالب الشعوب العربية الوقوف في وجه الأنظمة التي تعلن الزحف نحو التطبيع مع "العدو الصهيوني" ووقف مسلسل الهرولة نحو الكيان.



وطالب بالإسراع في إنهاء الانقسام ومواجهة المخططات الصهيو أمريكية وتعزيز صمود و نضال شعبنا في ظل التحديات وانتشار فيروس (كورونا) .



رام الله - دنيا الوطن