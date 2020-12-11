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الأردن: تسجيل انخفاض كبير بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل انخفاض كبير بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الأردن اليوم الجمعة، انخفاضاً كبيراً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 36 وفاة و2338 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة وفق الإيجاز اليومي لتطورات الفيروس في المملكة، إن الحصيلة الجديدة ترفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 3286 وفاة، والإصابات إلى 255.459 إصابة منذ بداية الجائحة.

وأوضحت أن عدد حالات التعافي المسجلة لهذا اليوم بلغت 3108 حالة، ما يرفع عدد المتعافين في المملكة منذ بداية الجائحة إلى 209.746.



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