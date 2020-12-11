"الصحة" بغزة: الإغلاق الشامل ليومين من شأنه إحداث تغيير في منحنى التفشي

وأشاد القدرة في تصريحات نقلتها الوزارة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بالتزام المواطنين بقرار الاغلاق والاهتمام بالضوابط والسلوكيات الوقائية تحمي الفرد والاسرة والمجتمع بكامله.



وشدد على أن الإغلاق الشامل ليومين من شأنه احداث تغيير في منحنى التفشي والتزام المواطنين يصنع الفارق في تثبيط الانتشار.





رام الله - دنيا الوطنقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، اليوم الجمعة، إن المرحلة الحالية من انتشار الوباء خطيرة وحساسة، و"نحتاج الى مزيد من الوقت والجهد وتضافر الجهود لتسطيح منحنى التفشي".