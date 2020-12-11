أبو نعيم يهيب بالمواطنين بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن "الداخلية"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم: إن إجراءات حظر التجول في القطاع، تأتي من أجل حماية أبناء شعبنا في قطاع غزة من انتشار الفيروس.



وأهاب أبو نعيم بالمواطنين بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والجهات المختصة، مؤكداً أنه سيتم معاقبة من يخالف تلك الإجراءات المفروضة، وفق ما نقل موقع وزارة (الداخلية).



من جهة أخرى، أكد اللواء محمود صلاح، أن قوات الشرطة تعمل في خدمة أبناء شعبنا ومن أجل سلامتهم؛ داعياً المواطنين إلى التعاون معها في سبيل الحد من انتشار الوباء.



وتوجه صلاح بالشكر لأبناء شعبنا؛ لتعاونهم ودعمهم للأجهزة الأمنية والشرطية المنتشرة من أجل حمايتهم.