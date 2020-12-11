الخليل: عدة إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال





وأدى ذلك لإصابة عدد منهم بالرصاص المعدني وبحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.واعتلى جنود الاحتلال أسطح عدد من المنازل في منطقة باب الزاوية، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين.