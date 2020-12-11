إصابة عدد من الشبان بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة





وأدى ذلك لإصابة عدد من المواطنين القاطنين في المنطقة بحالات اختناق.





رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن المواجهات اندلعت بين عدد من الشبان وقوات الاحتلال، في محيط مستوطنة (بساغوت) المقامة على أراضي جبل الطويل في المدينة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع.