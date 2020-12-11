شؤون فلسطينية

"النضال الشعبي": من المؤسف أن تلتحق المغرب بقائمة التطبيع مع دولة الاحتلال

"النضال الشعبي": من المؤسف أن تلتحق المغرب بقائمة التطبيع مع دولة الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عوني أبو غوش: إنه من المؤسف أن تلتحق المملكة المغربية بقائمة التطبيع، قبل "أن يعود الحق لأصحابه في فلسطين المحتلة".

واعتبرت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إعلان رئيس الادارة الأمريكية المنصرفة ترامب تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين دولة الاحتلال والمملكة المغربة برعاية أمريكية، والإغراءات الوهمية بإعلان الصحراء تحت السيادة المغربية بمثابة ذر للرماد في العيون من أجل تمرير صفقاته التآمرية لتصفية القضية الفلسطينية ووعوده لكيان الاحتلال قبيل خروجه من البيت الأبيض.

وأشار أبو غوش بأن ما يسمى السلام الإقليمي التي تسعى ادارة ترامب وحكومة نتنياهو  لفرضه على دول المنطقة بالضغط والابتزاز والترهيب والترغيب، لن يجلب الأمن والسلم والاستقرار للمنطقة ما لم يتم إنهاء الاحتلال وضمان الشعب الفلسطيني لحقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف بأن على كافة الدول المطبعة أن تدرك أن هذا لن يجلب لها ولشعوبها سوى المزيد من نهب الثروات وزعزعة الاستقرار، متسائلاً ألم تعد فلسطين " قضية العرب المركزية "، مؤكداً أن التطبيع لن يحقق أي سلام واستقرار للمنطقة ، دون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال أبو غوش: إن الرهان على شعب وأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في المغرب الشقيق لتقول كلمتها اتجاه التطبيع ورفض إقامة العلاقات االدبلوماسية مع الكيان الغاصب القائم على ارض فلسطين بقوة الاحتلال ودعم القوى الامبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة .

وأكد "أننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني  مع المغرب لاستعادة كل ذرة تراب من أراضيه في الصحراء ولكن هذه المقايضة التي تقوم بها الإدارة الأمريكية بهذا التوقيت الدقيق هي للتلاعب بقضايا الشعوب والمساومة عليها وحرف الأنظار عن حقيقة المشروع الذي يقوم به ترامب لإلحاق المزيد من الدول العربية بقائمة التطبيع ولضرب وحدة الموقف الرسمي العربي والتحلل من التزماته بقرارات الاجماع ومبادرة السلام العربية، واضعاف الموقف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال بدون العمق العربي".

أخبار ذات صلة

أبو نعيم يهيب بالمواطنين بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن &#34;الداخلية&#34;

أبو نعيم يهيب بالمواطنين بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن "الداخلية"

إصابة شاب واعتقال آخر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر مالك

إصابة شاب واعتقال آخر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر مالك

الخليل: عدة إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

الخليل: عدة إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

إصابة عدد من الشبان بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

إصابة عدد من الشبان بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

(فدا): قرار النظام المغربي حول التطبيع طعنة لموقف وإرادة الشعب المغربي

(فدا): قرار النظام المغربي حول التطبيع طعنة لموقف وإرادة الشعب المغربي

محكمة عوفر تقرر الإفراج عن الأسير المصاب علي عمرو بكفالة مالية

محكمة عوفر تقرر الإفراج عن الأسير المصاب علي عمرو بكفالة مالية

محمد عوض: بدون وعي والتزام المواطن لن تنجح إجراءات مواجهة (كورونا) بالقطاع

محمد عوض: بدون وعي والتزام المواطن لن تنجح إجراءات مواجهة (كورونا) بالقطاع

إصابة العشرات بالاختناق الشديد جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابة العشرات بالاختناق الشديد جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

أبو نعيم يهيب بالمواطنين بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن &#34;الداخلية&#34;

أبو نعيم يهيب بالمواطنين بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن "الداخلية"

إصابة شاب واعتقال آخر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر مالك

إصابة شاب واعتقال آخر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر مالك

الخليل: عدة إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

الخليل: عدة إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

إصابة عدد من الشبان بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

إصابة عدد من الشبان بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

(فدا): قرار النظام المغربي حول التطبيع طعنة لموقف وإرادة الشعب المغربي

(فدا): قرار النظام المغربي حول التطبيع طعنة لموقف وإرادة الشعب المغربي

&#34;النضال الشعبي&#34;: من المؤسف أن تلتحق المغرب بقائمة التطبيع مع دولة الاحتلال

"النضال الشعبي": من المؤسف أن تلتحق المغرب بقائمة التطبيع مع دولة الاحتلال

محكمة عوفر تقرر الإفراج عن الأسير المصاب علي عمرو بكفالة مالية

محكمة عوفر تقرر الإفراج عن الأسير المصاب علي عمرو بكفالة مالية

إصابة العشرات بالاختناق الشديد جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

إصابة العشرات بالاختناق الشديد جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

منوعات

فيديو: هيا الشعيبي تصرخ بصوت مرتفع خوفاً من فحص (كورونا)

فيديو: هيا الشعيبي تصرخ بصوت مرتفع خوفاً من فحص (كورونا)

صور: مي العيدان تذكّر الجمهور بشكل لجين عمران منذ 12 عاماً

صور: مي العيدان تذكّر الجمهور بشكل لجين عمران منذ 12 عاماً

بعد هيفاء وهبي.. فنانة سورية &#34;تهاجم&#34; لقاحات (كورونا): &#34;هل أصبحنا فئران تجارب؟&#34;

بعد هيفاء وهبي.. فنانة سورية "تهاجم" لقاحات (كورونا): "هل أصبحنا فئران تجارب؟"

شاهد: الفنان قاسم النجار يعلن خطوبته وينشر صورة برفقتها

شاهد: الفنان قاسم النجار يعلن خطوبته وينشر صورة برفقتها

درة تهدد بمقاضاة نائبة تونسية..وتكشف حقيقة &#34;الزوجة الثانية&#34;

درة تهدد بمقاضاة نائبة تونسية..وتكشف حقيقة "الزوجة الثانية"

شاهد: فيفي عبده تكشف تفاصيل جديدة حول مرضها..وغموض يشوب الموقف

شاهد: فيفي عبده تكشف تفاصيل جديدة حول مرضها..وغموض يشوب الموقف

شاهد: بعد تصريحاتها الجريئة سلاف فواخرجي تدافع عن نفسها

شاهد: بعد تصريحاتها الجريئة سلاف فواخرجي تدافع عن نفسها

النيابة المصرية تحيل فنانة للمحكمة الجنائية بتهمة القتل العمد

النيابة المصرية تحيل فنانة للمحكمة الجنائية بتهمة القتل العمد

شاهد: ضيف نادر على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي..واتهامات لإدارة المهرجان

شاهد: ضيف نادر على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي..واتهامات لإدارة المهرجان

شاهد شقيقات هيفا ماجيك الأكثر إثارة منها

شاهد شقيقات هيفا ماجيك الأكثر إثارة منها

عربي

(هآرتس): المفاوضات البحرية بين إسرائيل ولبنان وصلت إلى طريق مسدود

(هآرتس): المفاوضات البحرية بين إسرائيل ولبنان وصلت إلى طريق مسدود

وفاة &#34;طلعت مسلم&#34; أحد أبطال حرب أكتوبر

وفاة "طلعت مسلم" أحد أبطال حرب أكتوبر

ولي عهد أبوظبي: الاتفاق بين المغرب وإسرائيل &#34;خطوة سيادية&#34; لتعزيز السلام العادل

ولي عهد أبوظبي: الاتفاق بين المغرب وإسرائيل "خطوة سيادية" لتعزيز السلام العادل

السيسي: اتفاق المغرب وإسرائيل يحقق مزيداً من الاستقرار والتعاون الإقليمى فى منطقتنا

السيسي: اتفاق المغرب وإسرائيل يحقق مزيداً من الاستقرار والتعاون الإقليمى فى منطقتنا