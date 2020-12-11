محكمة عوفر تقرر الإفراج عن الأسير المصاب علي عمرو بكفالة مالية

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رام الله - دنيا الوطن

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كريم عجوة، اليوم الجمعة، إن محكمة الاحتلال العسكرية في (عوفر) قررت الإفراج عن الأسير الجريح علي عمرو من مدينة دورا قضاء الخليل، بكفالة مالية قدرها 10.000 شيكل.



وقال عجوة، أنه من المقرر اطلاق سراح الاسير عمرو اليوم، والذي يقبع في عيادة سجن الرملة "المراش"، بوضع صحي مستقر.



ولفتت الهيئة إلى أن المعتقل عمرو كان قد أصيب برصاص جيش الاحتلال مطلع الشهر الماضي بالقرب من مخيم الفوار جنوب الخليل، وجرى نقله بعدها لمستشفى "سوروكا" وهناك أجريت له عملية جراحية، وبعدها تم نقله الى ما تسمى "بعيادة سجن الرملة".



