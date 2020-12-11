محمد عوض: بدون وعي والتزام المواطن لن تنجح إجراءات مواجهة (كورونا) بالقطاع

أبو نعيم وعوض أبناء جولتهم وتفقدهم لحظر التجول في القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس متابعة العمل الحكومي، بغزة، د. محمد عوض، أن الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية في مواجهة (كورونا)، مشكورة، وتحتاج إلى سند حقيقي من المواطن؛ كي ننجح معاً في القضاء على الفيروس.



ووجه خلال الجولة التفقدية لمتابعة تطبيق الإغلاق الشامل اليوم الجمعة، الشكر الجزيل لكل من يعمل في هذه المرحلة، وعلى وجه الخصوص أجهزة وزارة الداخلية كافة، التي "أثبتت دورها الحقيقي في كل مراحل العمل الوطني في قطاع غزة".



وقال عوض: بدون الوعي والالتزام من قبل المواطن لن تنجح هذه الإجراءات، في ظل التزايد الواضح في أعداد الإصابات والوفيات.



وشدد رئيس متابعة العمل الحكومي، بغزة،على أن هذه الإجراءات المفروضة، هدفها حماية المنظومة الصحية في مواجهة الوباء، والحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم.



وتوجه بالشكر للمواطنين على التزامهم وانضباطهم وتفهمهم لهذه الإجراءات، ونأمل منهم أين يكونوا سندًا للأجهزة الحكومية حتى نتجاوز هذه المرحلة.